Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Emmendingen: Körperverletzung - Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Emmendingen: Am Donnerstag, 30.06.2022, gegen 07:52 Uhr wurde durch Zeugen gemeldet, dass ein Mann am Bahnhof grundlos mit einer Sporttasche auf vorübergehende Personen einschlagen würde. Ein Passant sei mit der Sporttasche ein weiterer mit der bloßen Hand getroffen worden. Der bereits polizeibekannte 35-jährige Mann konnte noch am Bahnhof angetroffen werden, mögliche geschädigte Personen jedoch nicht mehr. Zeugen und insbesondere die Geschädigten dieser Körperverletzungen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmendingen, Tel.: 07641/582-0 zu melden.

RE/ak

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell