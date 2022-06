POL-EL: Papenburg - Radfahrer schwer verletzt

Laar (ots) - In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Ford eingeschlagen. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in Höhe einer Gaststätte an der Hauptstraße in Laar abgestellt. Beute machten die Täter nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

