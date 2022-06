Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt nach Drogenkonsum ohne Führerschein

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 11.06.2022 um ca. 18:50 fiel der Polizei im Rahmen der Streife ein mit zwei männlichen Personen besetztes Kleinkraftrad in der Sauterstraße auf, da der Fahrzeugführer keinen Sicherheitshelm trug. Beim Erblicken des Streifenwagens, bremste der Fahrzeugführer abrupt ab und der männliche Sozius flüchtet fußläufig. Der Fahrzeugführer wendete sein Kleinkraftrad und entzog sich so der polizeilichen Kontrolle. Kurze Zeit später konnte der Fahrzeugführer jedoch, neben seinem Kleinkraftrad, an der Halteranschrift festgestellt werden. Hier wurden drogentypische Auffallerscheinungen bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer festgestellt und dieser zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Im Nachgang konnte durch die Polizei ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell