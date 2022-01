Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Unfall auf Kreuzung

Nordhausen (ots)

An der Kreuzung Stresemannring, Charleville-Mezieres-Straße stießen am Montagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 66-jährige Autofahrerin beabsichtigte mit ihrem Toyota an der Kreuzung vom Stresemannring nach links abzubiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Buggy. Der 43-jährige Buggyfahrer wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht, die Autofahrerin konnte am Unfallort versorgt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

