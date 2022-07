Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Heuballenpresse

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Vormittag ereignete sich auf der L1021 zwischen Gerstungen und Berka ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 40-Jähriger war mit seinem Traktor und einer angehängten Heuballenpresse in Richtung Gerstungen unterwegs, als ihm ein LKW mit einem 47-Jährigen am Steuer entgegen kam. Der Traktorfahrer wich mit seinem Gespann nach rechts aus und folgend kollidierte die Heuballenpresse zunächst mit Bäumen am Fahrbahnrand und anschließend mit dem entgegenkommenden LKW. Hierbei entstanden erhebliche Sachschäden in einer geschätzten Höhe von über 100.000 Euro. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. (db)

