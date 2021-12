Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendliche von Unbekannter angegangen

Wassenberg (ots)

Zwei Jugendliche schilderten gegenüber der Polizei am Freitag, 24. Dezember, gegen 00.10 Uhr, an der Straße am Wehrturm von einer bisher unbekannten Frau angesprochen worden zu sein, die sie nach Feuer fragte. Als die Jugendlichen verneinten, schlug und trat sie offenbar unvermittelt nach den beiden. Anschließend entfernte sie sich. Bei der Täterin handelte es sich laut Beschreibung um eine zirka 20 bis 22 Jahre alte und 170 Zentimeter große Frau mit schulterlangem, dunkelblondem Haar und kräftiger Statur. Sie war dunkel gekleidet und führte einen kleinen sowie einen mittelgroßen Hund an der Leine. Hinweise zur Identität der jungen Frau nimmt das Kriminalkommissariat in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

