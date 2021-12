Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Hückelhoven-Doveren (ots)

In der Nacht zum 24. Dezember (Freitag) entwendeten unbekannte Täter eine Tasche mit medizinischen Artikeln aus einem parkenden Pkw. Dieser stand in einer Einfahrt an der Straße Doverhahn.

Zwischen 17 Uhr am 24. Dezember (Freitag) und 8.45 Uhr am 25. Dezember (Samstag) kam es auf der gleichen Straße zu einem weiteren Diebstahl aus einem Pkw. In diesem Fall wurden unter anderem eine Jacke sowie ein Hochdruckreiniger entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell