Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses

Speyer (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag verschafften unbekannte Täter Zugang in ein Mehrfamilienhaus in Wormser Landstraße. Im Keller drangen sie gewaltsam in zwei Kellerabteile ein und entwendeten dort aus einem Abteil Konservendosen, Kerzen und Stabfeuerzeuge in einer Höhe von ca. 500 Euro. Was aus dem zweiten Kellerabteil entwendet wurde, ist zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt. Aus dem Hinterhof des Anwesens wurde zudem ein angeschlossenes Fahrrad entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

