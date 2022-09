POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen A81/ Lkr. Konstanz) Berauschter Lastwagenfahrer fährt in Schlangenlinien über Autobahn 81

Sulz a.N. (ots) - Weil sie auf regennasser Straße zu schnell unterwegs war, hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf der Autobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Sulz und Empfingen, einen Unfall gebaut. Eine 57-jährige VW Sharan Fahrerin kam wegen Aquaplaning ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. An ihrem Auto entstand Blechschaden in ...

