Oberndorf a.N. (ots) - Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Rottweiler Straße ist Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro entstanden. Eine 55-jährige Fahrerin eines Alfa Romeo Giuletta bog an der Einmündung zur Talstraße nach links ab und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten 20-jährigen BMW Fahrer zusammen. Rückfragen ...

