Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Familienstreit am Zaun endet im Gewahrsam

Duisburg (ots)

Die Polizei ist in der Nacht zu Montag (15. August) gegen 00:30 Uhr auf der Straße Lange Kamp zur Schlichtung eines Familienstreits im Einsatz gewesen. Vater und Sohn schrien sich von Zaunseite zu Zaunseite an und sollen sich laut Zeugenaussagen massiv beleidigt haben. Als die Beamten versuchten die Situation zu beruhigen, ballte der Sohn die Fäuste. Die Einsatzkräfte fixierten den 31-Jährigen auf dem Boden. Dies nutzte der Vater und spuckte seinen Sohn an. Als auch der 57-Jährige ins Gewahrsam genommen werden sollte, mischten sich auch noch ein weiter Sohn (26), die Mutter (55) und ein Bekannter ein. Teils zogen sie an den Einsatzkräften oder schlugen nach ihnen. Gemeinsam mit Unterstützungskräften brachten die Polizisten alle bis auf die Mutter, die nach mehrfacher Aufforderung aufhörte, zur Gemütsberuhigung und Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam. Zwei Polizisten verletzten sich bei der Auseinandersetzung, konnten jedoch im Dienst bleiben und Anzeigen gegen die Duisburger schreiben. Worum es bei dem Streit ging, wollte niemand preisgeben.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell