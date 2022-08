Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Zwei Verletzte bei Autounfall

Duisburg (ots)

Bei einem Autounfall haben sich am Sonntag (14. August) gegen 14:20 Uhr ein Opel-Fahrer und eine Fiat-Fahrerin verletzt. Beide kamen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Der 24-Jährige im Opel wollte vom Altenbrucher Damm nach links auf die A 59 in Richtung Dinslaken abbiegen. Dabei kollidierte er mit der entgegenkommenden Autofahrerin (43). Beide Pkw waren durch die Unfallschäden nicht mehr fahrbereit.

