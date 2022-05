Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Denzlingen: Mülleimerbrand in der Schule

Freiburg (ots)

Ein in Brand gesetzter Mülleimer im Gebäude des Bildungszentrums in der Stuttgarter Straße in Denzlingen löste am Donnerstagmittag, gegen 13:30 Uhr, einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus.

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Mülleimer in einem Toilettenraum schnell gelöscht werden. Die Schüler wurden vorsorglich aus dem Gebäude evakuiert, sodass es zu keinen Verletzungen kam. Am Gebäude entstand ebenfalls kein Schaden.

Ob der Mülleimer vorsätzlich in Brand gesetzt wurde ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Denzlingen aufgenommen wurden.

