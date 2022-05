Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall auf der Fahrradstraße - Radfahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.05.2022, gegen 07.10 Uhr, kam es auf der Spitalstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die 54-jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt. Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Körnerstraße und hielt an der Kreuzung zur Spitalstraße zunächst an. Beim Einfahren in die Spitalstraße übersah sie dann die von links kommende Radfahrerin und touchierte diese. Die Radfahrerin stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin in ein Krankenhaus.

