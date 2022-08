Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Zwei Radfahrer stoßen zusammen - Kind und Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Auf der Feldstraße kam es am Donnerstagmittag (11. August, gegen 12:15 Uhr) zu einem Unfall. Ein Radfahrer (33) stieß mit einem Kind auf einem Rad (etwa sieben bis neun Jahre alt) zusammen, welches vor ihm plötzlich zwischen geparkten Autos hindurch auf die Straße gefahren sein soll. Beide stürzten. Der Radfahrer verletzte sich dabei am Bein. Nach dem Kind - so sagte der Mann der Polizei später - habe er sofort nach dem Aufstehen sehen wollen. Dazu sei es aber nicht gekommen, weil sich zunächst eine Frau vor das Kind gestellt und kurze Zeit später eine Gruppe von etwa einem dutzend Menschen am Unfallort versammelt habe. Die Stimmung gegenüber dem 33-Jährigen sei aggressiv gewesen. Er fuhr weg und rief aus einiger Entfernung die Polizei. Das Verkehrskommissariat 21 sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet auch die Familie des betroffenen Kindes, sich unter 0203 2800 zu melden.

