Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Falscher Polizist nimmt 83-Jährige aus - Geld zum Fenster hinausgeworfen

Duisburg (ots)

"Hallo. Hier spricht Frank Hanebut von der Polizei!" Mit diesen Worten begann für eine 83-Jährige aus Beeck ein Albtraum. Am anderen Ende der Leitung: ein falscher Polizist, der es auf das Vermögen der Seniorin abgesehen hatte. Der Trickbetrüger gaukelte ihr vor, dass ihr Sohn einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht hätte und nur gegen eine Kaution aus der Haft entlassen werden könne. Und so bot die 83-Jährige Herrn Hanebut Geld in Höhe eines geringen vierstelligen Betrages sowie Goldarmbänder an. Gegen 17 Uhr erfolgte die Übergabe an der Wohnanschrift der Seniorin in der Nähe des Ostackerweges. Der vermeintliche Polizist schickte einen Kurier zum vereinbarten Treffpunkt und befahl der 83-Jährigen, die Wertsachen in einen Umschlag zu packen und im wahrsten Sinne des Wortes zum Fenster hinauszuwerfen. Die Seniorin folgte der Anweisung. Dann brach das Telefonat ab. Herr Hanebut war weg, der Kurier war weg und auch ihr Vermögen!

Die Kripo sucht Zeugen, die den Abholer gesehen haben oder Angaben zu ihm machen können: Er wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt, trug eine dunkle Kappe und war komplett in Schwarz bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg warnt: Die Maschen der Betrüger werden immer dreister und kreativer - und dadurch auch leider oft glaubwürdig für ihre Opfer. Oftmals denken sich die Täter auch wie im aktuellen Fall Polizeiabteilungen, Abkürzungen und Dienstnummern aus. Seien Sie wachsam und vertrauen Sie Fremden niemals Ihre Wertsachen an. Die echte Polizei nimmt Ihr Geld niemals in Verwahrung. Zweifeln Sie an der Geschichte, die Ihnen ein Anrufer am Telefon erzählt? Legen Sie auf, wählen Sie die 110 und und rufen Sie Ihre Familienangehörigen an, um die Lügengeschichte der Trickbetrüger zu hinterfragen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell