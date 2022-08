POL-DU: Neumühl/Wanheimerort: Motorradunfälle - Zwei Fahrer verletzt

Duisburg (ots) - Nach dem Brand der Gartenlauben an der Steigerstraße am Dienstagnachmittag (9. August) sucht die Duisburger Polizei Zeugen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Die Ermittlungen dazu dauern an. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden. Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Polizei Duisburg - ...

