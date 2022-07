PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebe geben sich als Heizungsableser aus +++ Fahrraddiebe zugange +++ Betrug mittels Messengerdienst +++ Mit Holzscheit Schulfenster beschädigt +++ Schmierereien an Schule hinterlassen

Hofheim (ots)

1. Diebe geben sich als Heizungsableser aus, Flörsheim am Main, Gustav-Stresemann-Straße, Donnerstag, 21.07.2022, 11:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag verschafften sich zwei flüchtige Täter unter einem Vorwand Zutritt zu einer Flörsheimer Wohnung und entwendeten Bargeld. Gegen 11:45 Uhr wurde eine Flörsheimerin vor ihrer Haustür in der Gustav-Stresemann-Straße von zwei Männern angesprochen. Die Unbekannten gaben sich der Dame gegenüber als Heizungsableser aus und gelangten unter diesem Vorwand in ihre Wohnung. Dort angekommen, verwickelte einer der beiden die Geschädigte in ein Gespräch, während der zweite Bargeld aus einem der Zimmer entwendete. Erst als beide bereits wieder die Wohnung verlassen hatten, fiel der Diebstahl auf. Einer der Täter sei etwa 60 Jahre alt und circa 160 cm groß gewesen. Er habe eine kräftige Statur, und graue kurze Haare gehabt. Der zweite Täter sei deutlich jünger und etwas kleiner als sein Begleiter gewesen. Er habe eine schmale Statur und dunkle, kurze Haare gehabt.

Personen die Hinweise zu den beiden oder der Tat abgeben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 mit der Polizeistation Flörsheim in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

2. Fahrrad am Bahnhof gestohlen, Kriftel, Platz von Airaines, Donnerstag, 21.07.2022, 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag stahl ein Dieb oder eine Diebin am Kriftler Bahnhof ein Fahrrad. Das graue Mountainbike der Marke "Bergamont" wurde durch seinen Besitzer gegen 14:00 Uhr am Krifteler Bahnhof in der Straße "Platz von Airaines" abgestellt und dort mit einem Schloss gesichert. Als der Mann gegen 19:00 Uhr zu der besagten Stelle zurückkehrte, fehlte von seinem Zweirad jede Spur.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Betrug mittels Messengerdienst, Hofheim am Taunus, Donnerstag, 21.07.2022,

(fh)Am Donnerstag fiel eine Hofheimerin dreisten Betrügern zum Opfer, welche sich die "Whatsapp"-Betrugsmasche zu Nutze machten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte eine vierstellige Überweisung und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer "neuen Rufnummer" berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine persönliche Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten oder Freunden Klarheit bringen. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

4. Diebe stehlen Zweirad, Eppstein-Bremthal, S-Bahnhof, Auf dem Hecken, Dienstag, 19.07.2022, 15:30 Uhr bis Mittwoch, 20.07.2022, 12:00 Uhr

(st) Im Zeitraum von Dienstag, den 19.07.2022 bis Mittwoch, den 20.07.2022 entwendeten unbekannte Täter ein oranges Cube Fahrrad am Bahnhof in Bremthal. Das Fahrrad im Wert von circa 300 Euro war mit einem Schloss angekettet, welches aufgebrochen wurde. Täterhinweise liegen momentan noch nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196/ 9695-0 entgegen.

5. Mit Holzscheit Schulfenster beschädigt, Schwalbach am Taunus, Westring, Mittwoch, 20.07.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 21.07.2022, 06:30 Uhr

(st) Vandalen beschädigten im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen ein Fenster an einer Schulfassade in Schwalbach am Taunus. Der oder die unbekannten Täter warfen ein Holzscheit gegen das Schulfenster, sodass dieses komplett zerbrach. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Eschborn nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06196/9695-0 entgegen.

6. Schmierereien an Schule hinterlassen, Hofheim am Taunus, Marxheim, Stormstraße, Donnerstag, 21.07.2022 bis Freitag, 22.07.2022

(fh)In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Farbschmierer eine Marxheimer Schule verunstaltet. Der oder die Täter suchten im Schutze der Dunkelheit das Schulgelände in der Stormstraße auf und besprühten mehrere Fassaden mit Farbe. Die Reinigungskosten belaufen sich auf etwa 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

7. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch, 27.07.2022: Bundesstraße 8, Anschlussstelle Liederbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann

