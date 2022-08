Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Duisburg (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Duisburger Straße/Stockholmer Straße sind am Donnerstagvormittag (11. August, 11:10 Uhr) eine Autofahrerin und ein Autofahrer verletzt worden. Ein 71 Jahre alter Mann im Golf war auf der Duisburger Straße in Richtung Marxloh unterwegs, als er vor einer Ampel einem Ford auffuhr. Die Fahrerin (49) berichtete der Polizei, dass die Ampel Rot zeigte und sie deswegen abbremste. Der Golf kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte gegen das Auto. Rettungswagen brachten den 71-Jährigen und die 49-Jährige zur Behandlung in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell