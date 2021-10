Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchter Fahrkartenautomatenaufbruch am Bahnhof Ringsheim

Ringsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben gestern Abend versucht einen Fahrkartenautomaten am Bahnsteig Gleis 2 im Bahnhof Ringsheim aufzubrechen.

Ein Zeuge beobachtete gegen 23:35 Uhr drei Männer, die sich am Automaten zu schaffen machten und verständigte umgehend per Notruf die Polizei. Mehrere Streifen der Landes- und Bundespolizei konnten im Rahmen einer Fahndung im Bahnhofsumfeld zwar mehrere Personen antreffen und kontrollieren, Hinweise auf mögliche Tatverdächtige konnten aber nicht erlangt werden. Am Fahrkartenautomat konnten zahlreiche Aufbruchsspuren gesichert werden. Ob Bargeld entwendet wurde ist ebenso wie die Schadenshöhe Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen.

