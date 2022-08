Polizei Duisburg

POL-DU: Polizei informiert per Zoom zum Einbruchschutz

Duisburg (ots)

Für Tipps von Experten für Einbruchschutz müssen Sie nicht einmal ihr Haus verlassen. Sie können sich ganz einfach am Dienstagnachmittag (16. August) um 17 Uhr mit dem Team der Kriminalprävention per Zoom-Videomeeting treffen:

Der virtuelle Konferenzraum wird ab 16:55 Uhr freigeschaltet. Zugangsdaten: Meeting-ID: 784 019 4768 / Kenncode: 7137874.

Für die Teilnahme ist die temporäre Installation des ZOOM-Client notwendig. Noch genießen die Duisburgerinnen und Duisburger die sonnige Jahreszeit. Doch die dunklen Tage im Herbst und Winter kommen. Diese Zeit nutzen erfahrungsgemäß gerne Einbrecher. Sie hebeln an Fenstern, brechen Schlösser auf und kennen viele Kniffe, um in Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu gelangen. Die Langfinger durchwühlen Ihre Schränke und nehmen sich mit, was sie gerade brauchen können. Am liebsten alles Wertvolle wie Geld und Schmuck, aber auch Tablets oder Smartphones sind gern gesehene Beute. "Wir von der Kriminalprävention möchten Ihnen zeigen, dass guter Einbruchschutz nicht teuer sein muss", so Marcus Franken von der Polizei. Der gelernte Mechaniker, Schreiner und Brandschutzsachverständige hat 2019 bei der Kripo als Experte für Sicherheitstechnik angefangen und weiß genau wovon er redet. "Die meisten Menschen glauben, dass sie ihr Haus quasi in "Fort Knox" verwandeln müssen. Das ist nicht so. Manchmal genügen ein paar kaum sichtbare Verbesserungen an Türen und Fenstern und auch kleine Verhaltensänderungen. Schon man hat sehr viel für die Sicherheit des Hauses getan. Gute Schutzbeschläge für die Eingangstür gibt es bereits unter 50,00 Euro. Ein Fenster kann man schon für unter 200 Euro gut absichern. Als Polizei empfehlen wir jedoch ausschließlich geprüfte und zertifizierte Produkte. Und immer ist die fachgerechte Montage unerlässlich.", führt Franken aus. Das Team der Kriminalprävention freut sich über zahlreiche Interessenten beim Zoom-Meeting.

