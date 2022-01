Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Aufgeflogen statt weggeflogen": Bundespolizei nimmt gesuchtes Betrügerpaar fest!

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Samstag, den 22. Januar 2022 gegen 20:00 Uhr endete für zwei Passagiere am Flughafen Köln/Bonn die Reise nach Barcelona, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Hintergrund: Beide wurden mit Haftbefehl gesucht!

Beamte der örtlichen Bundespolizeiinspektion hatten das Pärchen kontrolliert, just nach dem es für einen Flug nach Barcelona eingecheckt hatte. Als die Polizisten einen Fahndungsabgleich durchführten, staunten selbst die erfahrenen Beamten nicht schlecht: Gegen die beiden Deutschen lagen Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Bielefeld vor. Der 36-Jährige war vor rund fünf Jahren durch das Amtsgericht Gütersloh wegen Betrugs in zehn Fällen, Urkundenfälschung in vier Fällen, Diebstahl in zwei Fällen sowie wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Seine 38-Jährige Begleitung war zur gleichen zeit vom selben Amtsgericht wegen Betrugs in -42- Fällen verurteilt worden.

Bei beiden Gesuchten war die Strafaussetzung widerrufen worden, sodass die Staatsanwaltschaft Bielefeld sie im Oktober vergangenen Jahres zur Festnahme ausschreiben ließ.

Während der Frau eine Restfreiheitsstrafe von 260 Tagen bevorsteht, erwartet ihren Lebensgefährten eine Restfreiheitsstrafe von 337 Tagen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen lieferte die Bundespolizei beide Personen in den Polizeigewahrsamsdienst ein.

