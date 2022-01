Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Angriff auf Gruppe - 17-Jährige niedergeschlagen - Bundespolizei fahndet mit Bildern nach Unbekanntem

Essen - Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei fahndet mit Bildern nach einem Mann, der in der S6 auf eine Gruppe Jugendlicher eingeschlagen und eine 17-Jähtige dabei mit einem Gegenstand schwer verletzt haben.

Die Tat ereignete sich am Morgen des 18. Juli 2021, 06:12 Uhr in der S6 (Düsseldorf Hauptbahnhof nach Essen Hauptbahnhof) kurz vor der Einfahrt am Essener Hauptbahnhof. Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll der bisher unbekannte Tatverdächtige zusammen mit seinem Begleiter auf Personen der Gruppe eingetreten und geschlagen haben. Als eine 17-Jährige schlichten wollte, soll der Unbekannte ihr mit einer tragbaren Musikbox von hinten gegen den Kopf geschlagen haben. Daraufhin sei diese bewusstlos zu Boden gegangen.

Bundespolizisten konnten Videoaufzeichnungen aus der S6 sichern, auf denen zu sehen ist, wie der Tatverdächtige bereits mit der Musikbox in der Hand agierte.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Bochum die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Tatverdächtige einen hellen Pullover, eine bunte Basecap sowie eine dunkle Hose.

Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

<https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2022/oefa_5_2022.html>

