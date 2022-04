Feuerwehr Stolberg

FW-Stolberg: Gasaustritt an Transportleitung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stolberg (ots)

Zu einer Beschädigung an einer Transportleitung für Gas kam es am Donnerstagvormittag in Gressenich im Bereich der Straße "Auf der Eiche".

Die Einsatzkräfte der Feuerwache und der Löschgruppe Gressenich wurden um 9.15 Uhr alarmiert. Bei Arbeiten an der Leitung wurde diese beschädigt und Gas strömte lautstark aus.

Von der Feuerwehr wurde sofort ein Löschangriff aufgebaut und Messungen durchgeführt. Gleichzeitig wurde der Energieversorger zur Einsatzstelle angefordert.

Es handelte sich um eine Transportleitung die mit einem Druck von rund 7,5 bar betrieben wird. Um Reparaturarbeiten durchführen zu können, wurde die Leitung an einer Regelstation in Mausbach abgeschiebert. Das Netz für die Hausversorgung war nicht betroffen.

Nachdem die Gefahr gebannt war, wurde die Einsatzstelle an den Versorger übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Stolberg, übermittelt durch news aktuell