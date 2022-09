Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Rollstuhlfahrerin angefahren (27.09.2022)

Rottweil (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Hochbrücktorstraße hat eine Rollstuhlfahrerin leichte Verletzungen erlitten. Ein 82-jähriger VW Golf Fahrer fuhr langsam in Richtung Königsstraße und erfasste eine 63-jährige Rollstuhlfahrerin, die auf Höhe eines Telefonladens einen Fußgängerüberweg überquerte. Die Frau erlitt hierbei leichte Verletzungen, die eine ambulante Behandlung in einer Klinik erforderlich machten. An ihrem Krankenfahrstuhl entstand kein Schaden, am VW des Unfallverursachers nur geringer Schaden in Höhe von rund 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell