Hilzingen (ots) - Bereits am Dienstag, 13. September, gegen 20.30 Uhr, ist ein Exhibitionist in der Straße "Sportgelände", auf dem Parkplatzgelände der Hegauhalle Hilzingen, aufgetreten. Ein Unbekannter saß in einem Lastwagen auf dem Parkplatz und beobachtete eine 16-Jährige. Der Mann war dabei komplett nackt und spielte an seinem Geschlechtsteil. Am folgenden ...

mehr