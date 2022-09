Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N.

Kreis Rottweil) Wiederholt ohne Führerschein Auto gefahren (26.09.2022)

Sulz a.N. (ots)

Eine Autofahrerin ohne Führerschein hat die Polizei am Montag gegen 16.30 Uhr wiederholt aus dem Verkehr gezogen. Eine 67-jährige Frau fiel mit ihrer Mercedes-B-Klasse auf der Balinger Straße einer Polizeistreife auf. Den Beamten war bekannt, dass die Frau keinen Führerschein besitzt und sie deshalb schon mehrfach zur Anzeige gelangte. Bei der anschließenden Kontrolle suchte die Fahrerin zunächst ihren vermeintlichen Führerschein und beteuerte, dass sie wieder eine Fahrerlaubnis besitzt, was jedoch nicht stimmte. Die Beamten zeigten die Frau erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an und stellten ihr Auto vorläufig sicher.

