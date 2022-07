Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Hoher Schaden nach Verkehrsunfall

Auf der Schmalegger Straße ist am Sonntagmorgen kurz vor 9 Uhr ein Mitsubishi gegen einen BMW geprallt. Die 78 Jahre alte Unfallverursacherin wollte die Straße vom Karl-Erb-Ring in Richtung Karmeliter Straße queren und nahm dabei dem 36-jährigen BMW-Lenker die Vorfahrt. Bei der Kollision entstand an den beiden Wagen ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Weingarten

Handtasche gestohlen

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem einer Fahrradfahrerin am Sonntag ihre Handtasche gestohlen wurde. Während die Frau die Bergstraße entlangfuhr, soll ein Dieb die Tasche aus dem Gepäckträger des Rades genommen haben. Die 81 Jahre alte Frau beschrieb den Dieb als männlich und rot gekleidet. Er soll dunklere Haut gehabt haben. Der Schaden, der der Seniorin entstanden ist, beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Weingarten

Sachbeschädigung an Polizeirevier

Ein Vandale hat am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr das Polizeirevier Weingarten beschädigt. Der Täter warf mit einem Stein ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes ein. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Nach der Tat sah eine Anwohnerin einen verdächtigen jungen Mann, den sie als relativ schlank beschrieb. Er trug kurze dunkelblonde Haare und war mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Wilhelmsdorf

Nach Unfall - Fahrradfahrer gesucht

Mit einem geparkten Mercedes zusammengestoßen ist vermutlich ein Radfahrer zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in der Hubertshalde. Der Radler war mutmaßlich von der Straße "Zur Rotachsäge" in Richtung "Im Ländle" unterwegs und prallte dabei wuchtig gegen die Windschutzscheibe des abgestellten Wagens. An dem Auto entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Zweiradlenker kam bei der Kollision offenbar nicht unbeschadet davon - Blut an der Unfallstelle deutet darauf hin, dass sich der Unfallverursacher durch die Kollision verletzt hat. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun und bittet unter Tel. 0751/803-666 um Hinweise zu dem flüchtigen Radler.

Bad Waldsee

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro und eine leichtverletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der L 316 zwischen Oberurbach und Roßberg ereignet hat. Der 25-jährige Fahrer einer Suzuki bemerkte offenbar zu spät, dass der vorausfahrende Lenker eines Ford aufgrund von Fahrrädern auf Höhe Poppenhaus abbremsen musste und fuhr in der Folge auf den Ford auf. Nach der Kollision kam der Zweiradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Feld zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Ford kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat am Samstag zwischen 10.30 und 16.30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Burgelitzstraße einen geparkten Peugeot angefahren. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Isny im Allgäu

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen hat sich ein 72 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Sonntag gegen 11 Uhr auf der Dorfstraße ereignet hat. Beim Abbiegen vom Hirlingweg auf die Dorfstraße übersah der 78-jährige Fahrer eines Renault den bevorrechtigten Zweiradfahrer und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Während der 72-Jährige durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieb der 78-jährige Autofahrer unverletzt. An der Suzuki und dem Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell