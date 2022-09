Radolfzell (ots) - Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag, 15.30 Uhr, bis Montag, 6.45 Uhr, auf einer Baustelle auf der Straße "Bei der alten Eiche" mehrere Warnbaken, einen Bagger, ein Werbeplakat und einen Stromkasten mit Farbe beschmiert. Hierbei sprühten die Unbekannten die Schriftzüge "Score", "Score Crew" und "The Score Crew was here" auf die ...

mehr