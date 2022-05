Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrecher festgenommen - Betrunkener Autofahrer gestoppt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Pkw gegen Straßenlaterne geprallt

Am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Porsche-Fahrer die Bahnhofstraße. Dort kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte mit seinem Porsche gegen eine Straßenlaterne, sodass diese zu Boden fiel. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Waiblingen: Auffahrunfall

Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer war am Mittwochabend gegen 17:50 Uhr auf der Neustädter Straße unterwegs. Hierbei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 28-jähriger Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Der 25-Jähriger fuhr auf den 28-Jährigen auf, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 000 Euro entstanden.

Aspach: Einbrecher schlug mit Axt Scheibe ein

In der Nacht zum Donnerstag drang kurz nach Mitternacht ein 24-jähriger Einbrecher in einen Supermarkt in der Hauptstraße ein. Zur Tatbegehung hat er mit einer Axt eine Scheibe eingeschlagen, um sich so Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Die Polizei wurde von dem Vorfall informiert und konnte den Tatverdächtigen vor Ort antreffen und ohne Gegenwehr vorläufig festnehmen. Wegen seines psychischen Gesundheitszustandes wurde der Tatverdächtige von der Polizei in eine psychiatrische Klinik verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Backnang: Von Straße abgekommen

Ein 41-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 1.10 Uhr die Eugen-Adolff-Straße in Richtung Bahnhof, als er auf der regennassen Fahrbahn mit überhöhter Geschwindigkeit in die abknickende Vorfahrtsstraße einbog und die Kontrolle verlor. Sein Auto kam vom Streckenverlauf ab und prallte gegen den Bordstein. Der Wagen wurde hierbei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde. Es entstand ca. 4000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Unfallgeschehen niemand.

Oppenweiler: Betrunkener Autofahrer

Eine Polizeistreife fuhr am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in der Hauptstraße einem Mercedes-Fahrer hinterher, der teilweise zu schnell und in Schlangenlinien gefahren war. Das Fahrzeug wurde von der Polizeistreife gestoppt. Der Verdacht der Beamten bestätigte sich, der 37-jährige Autofahrer war betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Backnang: Radfahrerin gestürzt

Eine 44-jährige Radfahrerin befuhr am Mittwoch gegen 9.45 Uhr den Ahornweg in Richtung Walkstraße. An der Einmündung habe sie wegen einer fehlerhaften Bremse nicht anhalten können und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Sie verletzte sich leicht und musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell