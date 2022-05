Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen 11:15 Uhr und 13:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Crailsheimer Straße geparkten PKW der Marke Opel. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Unfall an Einmündung

Am Mittwoch gegen 10:30 Uhr befuhr ein 96-Jähriger mit seinem Daimler die Katharinenstraße in Fahrtrichtung B14. An dortiger Einmündung missachtete er das ein Stopp-Schild und fuhr ohne zu bremsen nach rechts auf die B14 ein. Hierbei kam es um Zusammenstoß mit einem Opel eines 65-Jährigen, welcher auf der B14 von Michelfeld kommend in Fahrtrichtung Innenstadt fuhr. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell