Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Audi A 5 zerkratzt (25.09.2022)

Donaueschingen (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 10 Uhr ein auf der Straße "Im Bohrer" abgestelltes Auto beschädigt. Der Täter zerkratzte an einem weißen Audi A 5, der vor dem Haus Nummer 5 stand, die gesamte Fahrerseite. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0771 83783-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell