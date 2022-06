POL-WES: Wesel - Polizei schlichtet Streit zwischen mehreren Heranwachsenden

Wesel (ots) - Am Dienstag gegen 13.10 Uhr kam es an der Ackerstraße / Hamminkelner Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter PKW-Fahrer erfasste eine 17-jährige Pedelecfahrerin beim Rechtsabbiegen. Die Weselerin erschien gegen 16.30 Uhr auf der Wache in Wesel, um in Begleitung ihres Vaters den Vorfall ...

mehr