Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Unterschlagung - Einbruch in Vereinsheim

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung

Alsfeld. Den Holzzaun eines Grundstücks in der Tilemann-Schnabel-Straße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (23.04.). Hierbei wurde ein Zaunelement eingedrückt und zerstört, wodurch Sachschaden von circa 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unterschlagung

Lauterbach. Am Freitagnachmittag (22.04.) vergaß ein 92-jähriger Mann sein braunes Lederportemonnaie vermutlich auf einer Parkbank "An der Lauter" beziehungsweise der Brücke "Am See". Ein aufmerksamer 62-jähriger Mann aus Lautertal fand den Geldbeutel wenig später an der Brücke auf und brachte ihn zur Polizeistation in Lauterbach. Der 92-Jährige bemerkte den Verlust erst kurze Zeit nachdem sein Eigentum wieder aufgefunden worden war. Nach derzeitigen Erkenntnissen entnahmen Unbekannte jedoch zuvor einen hohen zweistelligen Geldbetrag. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Schwalmtal. Ein Vereinsheim auf einem Sportplatz in der Straße "Am Bachgarten" wurde in der Zeit von Dienstag (19.04.) bis Dienstag (26.04.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher zerstörten ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten, aus denen sie mehrere Getränke entwendeten. Der Wert des Diebesguts beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30 Euro. Außerdem entstand Sachschaden von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell