Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Kennzeichendiebstahl - Kennzeichen gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl

Heringen. Von einer orangefarbenen, landwirtschaftlichen Zugmaschine des Herstellers "JBC" entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (26.03.) die hinteren LED-Leuchten sowie zwei Kameras der Marke "Brigarde" des verbauten Rückfahrsystems. Darüber hinaus hebelten die Täter einen an der Maschine angebrachten Werkzeugkoffer auf. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug im Bereich des Waldpark Lengers. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Am Dienstagmorgen (26.04.) entwendeten Unbekannte, in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen HEF-MW 199 eines roten Skoda Roomster. Im Tatzeitraum stand das Auto in dem Parkhaus eines Klinikums im Seilerweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-QQ 15 eines blauen VW Golf entwendeten Unbekannte in der Zeit von Montagabend (25.04.) bis Dienstagnachmittag (26.04.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße "Vogelgesang". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell