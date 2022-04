Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand eines Imbisswagens in Bebra durch auslaufendes Grillfett

Fulda (ots)

BEBRA - Am Dienstag kam es gegen 12.30 Uhr zu einem Brand in einem Imbisswagen auf dem Gelände des TOOM-Baumarktes in Bebra.

Ermittlungen zufolge fing ein im Innenbereich eines Imbisswagens stehender Gasgrill durch auslaufendes Fett Feuer.

Der Brand konnte jedoch umgehend durch die hinter dem Verkaufstresen stehende Mitarbeiterin gelöscht werden. Diese musste jedoch im Anschluss kurzzeitig mit Symptomen einer Rauchgasvergiftung im Kreiskrankenhaus Rotenburg an der Fulda behandelt werden. Die Angestellte konnte das Krankenhaus anschließend wieder verlassen.

Am Imbisswagen entstand ein Sachschaden von ca. 1.500,- Euro.

