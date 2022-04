Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Eichenzell. Ein 59-jähriger Fahrer eines VW-Transporters aus Hosenfeld und sein 20-jähriger Beifahrer aus Hilders erlitten bei einem Unfall am Montag (25.04.) leichte Verletzungen. Der 59-Jährige befuhr gegen 9 Uhr die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Eichenzell. Verkehrsbedingt musste der VW-Fahrer im Bereich einer dortigen Baustelleneinfahrt abbremsen. Ein nachfolgender 55-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer bremste ebenfalls ab. Ein hinter ihm fahrender 33-jähriger Renault-Kleinbus-Fahrer erkannte die Situation jedoch vermutlich zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Nach Unfallflucht: Zeugen gesucht!

Bad Hersfeld. In der Zeit von Sonntag (24.04.), gegen 18 Uhr, bis Montag (25.04.), gegen 8:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Vlämenweg aus Richtung Seilerstraße kommend in Richtung Homberger Straße. In Höhe der Hausnummer 9 kam der unbekannte Fahrzeugführer aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer mit einem darauf befindlichen Holzlattenzaun. Dabei wurden auf einer Länge von circa fünf Metern 24 Holzlatten zerbrochen. An der Mauer gab es eine mehrere Meter lange Kratzspur. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein Kraftfahrzeug mit blauer Lackierung gehandelt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall im Kreuzungsbereich

Heringen. Am Montag (25.04.), gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck die Brüder-Grimm-Straße in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung August-Vilmar-Straße kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Pkw-Fahrer aus Heringen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.

