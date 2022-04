Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Imbiss - Räuberische Erpressung - Einbrüche in Einfamilienhäuser - Autos beschädigt - Einbruch in Imbissgebäude - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Einbruch in Imbiss

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag (22.04.) in einen Imbiss in der Kohlhäuser Straße ein. Sie stahlen Lebensmittel und Bargeld im Gesamtwert von circa 220 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Räuberische Erpressung

Fulda. Am Freitagnachmittag (22.04.), gegen 14 Uhr, kam es in einem Tabakwarenladen in der Dr.-Dietz-Straße zu einer räuberischen Erpressung. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Täter den Laden und forderte unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeiterin leistete der Aufforderung nicht Folge, woraufhin der Täter kurze Zeit später in Richtung Pacellialleee flüchtete.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Die Mitarbeiterin beschreibt den männlichen Täter als circa 175 cm groß. Zur Tatzeit soll er eine grüne Jacke und eine schwarze Umhängetasche getragen haben.

Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Hünfeld. Unbekannte brachen am Freitag (22.04.), zwischen 15.45 Uhr und 23.45 Uhr, in zwei Einfamilienhäuser im Wielandweg und in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein. Die Täter hebelten Kellerfenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck im Gesamtwert von 300 Euro und hinterließen 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fulda. Zwischen Dienstagmorgen (19.04.) und Sonntagabend (24.04.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Pegasusstraße im Stadtteil Haimbach ein. Sie gelangten über ein Balkonfenster im ersten Obergeschoss ins Haus und durchsuchten die Wohnräume. Ein weiteres Einfamilienhaus in der Pegasusstraße wurde am Samstagabend (23.04.), zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr, Ziel Unbekannter Täter. Hier brachen sie eine Terrassentür auf. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von circa 7.500 Euro und verursachten 700 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autos beschädigt

Fulda. In der Nacht auf Sonntag (24.04.) zerkratzten Unbekannte zwei nebeneinander geparkte Pkw in der Olympiastraße. An dem blauen VW Touran und dem schwarzen Opel Astra entstand ein Gesamtschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Imbissgebäude

Fulda. In der Nacht auf Samstag (23.04.) wurde ein Imbiss in der Dr.-Raabe-Straße Ziel unbekannter Täter. Sie stiegen über ein Fenster ins Gebäude ein und stahlen Lebensmittel sowie Bargeld in Höhe von 300 Euro. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag (24.04.) in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Neptunstraße im Stadtteil Haimbach ein. Die Täter durchsuchten mehrere Lagerräume und flüchteten im Anschluss ohne Diebesgut. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

