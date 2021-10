Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Autos beschädigt

Gotha (ots)

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr zog eine Gruppe Jugendlicher im Südviertel von Gotha durch die Schäferstraße und beschädigten mehrere Fahrzeuge. Die Jugendlichen, welche durch einen Zeugen auf ein Alter von 16/17 Jahre geschätzt wurden, machten sich an den Außenspiegeln der abgeparkten Fahrzeuge zu schaffen. Außerdem demolierten die Jugendlichen die Heckscheibe eines BMW. Danach sollen sie in Richtung Uelleber Straße geflüchtet sein. Insgesamt richteten die Jugendlichen einen Schaden von knapp 1500 EUR an. Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können. Az 0235744/2021 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell