Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 7. Februar 2022, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg im Bereich des Autobahndreiecks Stuhr.

Die Unfallbeteiligten fuhren von der A28 beziehungsweise von der B75 kommend die Abfahrt Delmenhorst-Hasport in Richtung des folgenden Kreisverkehrs. Ein 54-jähriger Kraftfahrer aus Garrel beabsichtigte mit seinem Sattelzug von dem linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, da der Verkehr an dieser Stelle von einem zweispurigen in einen einspurigen Bereich geführt wird. Dabei übersah er einen auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Pkw aus Bremen, der von einer 53-jährigen Frau gelenkt wurde.

Es kam zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Die Unfallbeteiligten blieben dabei unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer Höhe von etwa 10.000 Euro.

Gegen den Kraftfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

