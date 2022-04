POL-WOB: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis aber mit 2,78 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Theodor-Heuss-Straße 27.04.2022, 10.31 Uhr Am Mittwochvormittag geriet aus bisher unbekannter Ursache ein Kindergarten in der Theodor-Heuss-Straße in Detmerode in Brand. Alle Kinder und Erzieher konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, so dass keine Personen verletzt wurden. An dem Gebäude entstand hoher Sachschaden. Gegen 10.31 ...

mehr