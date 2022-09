Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen

Kreis Konstanz) Exhibitionist im Lastwagen (13./14.09.2022)

Hilzingen (ots)

Bereits am Dienstag, 13. September, gegen 20.30 Uhr, ist ein Exhibitionist in der Straße "Sportgelände", auf dem Parkplatzgelände der Hegauhalle Hilzingen, aufgetreten. Ein Unbekannter saß in einem Lastwagen auf dem Parkplatz und beobachtete eine 16-Jährige. Der Mann war dabei komplett nackt und spielte an seinem Geschlechtsteil. Am folgenden Mittwoch gegen 7.30 Uhr beobachtete der Mann das Mädchen erneut, als sie auf dem Weg zur Schule war und wieder an dem Parkplatz vorbeikam. Auch hier konnte das Mädchen beobachten, wie der Fahrer, jetzt bei geöffneter Tür, mit entblößtem Unterleib an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Mann soll etwa 50-60 Jahre alt sein und hat einen dicken Bauch. Beim Lastwagen handelte es sich um einen weißen Tanklastwagen mit Anhänger. Auf den weißen Tanks ist eine blaue Aufschrift aufgebracht. Die Polizei sucht Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Tanklastzug geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Konstanz, Telefon 07531 995-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell