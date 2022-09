Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Straße "Rheinsteig"- Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, im Einmündungsbereich der Straße "Rheinsteig und der Konzilstraße gekommen, bei der ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro entstanden ist. Drei Autofahrer standen auf der Straße "Rheinsteig" von der Laube herkommend an einer roten Ampel im Einmündungsbereich zur Konzilstraße auf den Abbiegespuren nebeneinander. Hierbei befand sich ein unbekannter Autofahrer auf der linken Abbiegespur in Fahrtrichtung "Alte Rheinbrücke", ein 54 Jahre alter Opel Insigna Fahrer auf der mittleren Spur und ein VW Golf einer 23-Jährigen auf der rechten Abbiegespur in Richtung Bahnhofplatz. Beim Umschalten der Ampel fuhren alle Autofahrer los. Hierbei geriet der unbekannte Autofahrer nach rechts auf die mittlere Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 54-Jährige ebenfalls nach rechts aus und prallte mit dem VW der 23 Jahre jungen Frau zusammen. Ohne sich um die entstandenen Sachschäden zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt in Richtung Fähre fort. Der Unfallverursacher soll mit einem schwarzen SUV X3 oder X5 mit einem "FN" Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Polizei schätzt den am Opel entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 3.000 Euro und am VW auf ungefähr 5.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

