POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 26.12.21

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 26.12.21

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Keine Beiträge

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Die Autobahnpolizei berichtet:

Am Samstag, gegen 12 Uhr, kam es auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg bei der Anschlussstelle Hanau zu einem Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen. Ein grauer Toyota musste abbremsen, eine 32-jährige Lenkerin eines schwarzen Ford Fiesta aus dem Hunsrück erkannte dies vermutlich zu spät und schob einen vor ihr fahrenden grünen VW-Golf mit Rüdesheimer Kennzeichen auf den Toyota. In dem vorderen Auto befanden sich vier Personen aus dem Raum Ludwigshafen, die dabei alle verletzt wurden. In den beiden hinteren PKW befand sich jeweils nur der Fahrer, aber auch diese wurden verletzt. Für die Bergung der Insassen rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Die verletzten Beteiligten wurden zur Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert, einer davon sogar mit dem Rettungshubschrauber. Glücklicherweise stellten sich die Verletzungen später als nicht lebensbedrohlich dar. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf zirka 13.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Personen kam es bis kurz vor 15 Uhr zu Behinderungen auf der Autobahn.

Offenbach am Main, 26.12.21

