Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Freitag, 24.12.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

1. Wettbüro brennt - Maintal Dörnigheim

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Freitagmorgen, gegen 01.45 Uhr, im Maintaler Stadtteil Dörnigheim in der Straße Am Bootshafen zu einem Brand in einem Wettbüro. Personen wurden hierbei nicht verletzt. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123.

2. Fußgänger von Lastkraftwagen erfasst - Landesstraße 3216/Bad Soden-Salmünster

Am Freitag, um 02.44 Uhr, wurde aus bislang unbekannter Ursache auf der Landesstraße 3216 zwischen Aufenau und Bad Soden-Salmünster ein 19-jähriger Fußgänger von einem 49-jährigen Lastkraftwagenfahrer aus Büdingen erfasst, der in Richtung Bad Soden-Salmünster unterwegs war. Der junge Mann aus Salmünster wurde hierbei so schwer verletzt, dass er in das Klinikum Fulda verbracht werden musste. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Die Landesstraße 3216 wurde für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 24.12.2021, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

