Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit E-Scooter überschlagen

Gummersbach (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagmorgen (9. August) ein 33-Jähriger zugezogen, als er sich mit einem E-Scooter auf der Klosterstraße in Gummersbach-Derschlag überschlug. Der Mann war gegen 09.45 Uhr auf der Klosterstraße in Richtung der Kölner Straße unterwegs und befuhr dabei den rechten Schutzstreifen. An den Schutzstreifen schließt sich ein unbefestigter Straßenrand an, der an der Unfallstelle mit groben Splitt versehen ist. Aus nicht bekannter Ursache geriet der Gummersbacher mit dem E-Scooter auf den unbefestigten Splittbereich, woraufhin sich der Scooter überschlug. Der 33-Jährige trug dabei schwere Verletzungen davon und musste in das Gummersbacher Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht und die beiden Bremsen nahezu wirkungslos waren.

