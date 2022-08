Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 19-jähriger Motorradfahrer kam nach Sturz ins Krankenhaus

Bergneustadt (ots)

Am Montagabend (8. August) hat sich ein 19-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einem Sturz auf der Olper Straße in Bergneustadt-Wiedenest schwere Verletzungen zugezogen. Der Gummersbacher war gegen 21.05 Uhr mit zwei weiteren Motorradfahrern auf der Olper Straße in Richtung Bergneustadt-Zentrum gefahren. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor er auf gerader Strecke die Kontrolle über das Motorrad. Er stürzte und rutschte anschließend noch etwa 30 Meter über die Straße. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste nach einer Erstversorgung am Unfallort in das Gummersbacher Krankenhaus eingeliefert werden.

