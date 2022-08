Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schulbeginn - Runter vom Gas!

Oberbergischer Kreis (ots)

Am Mittwoch (10. August) sind die Sommerferien in NRW zu Ende und zahlreiche Schülerinnen und Schüler sind wieder unterwegs. Ab Donnerstag wird es dann besonders aufregend, zumindest für die i-Dötze, denn sie starten in ihr erstes Schuljahr. Für Autofahrende und andere Verkehrsteilnehmende heißt es jetzt: Fuß vom Gas! Die Schule hat begonnen! Mit umsichtiger und vorsichtiger Fahrweise können die erfahrenen Verkehrsteilnehmenden dazu beitragen, dass die Kleinsten sicher ankommen. Insgesamt müssen sich Kinder und Fahrende nach den Ferien wieder auf neue Situationen einstellen. Vor allem die jüngsten Schulkinder können Geschwindigkeiten und Entfernungen noch nicht richtig einschätzen und sind daher insbesondere beim Überqueren von Straßen häufig noch etwas verunsichert. Sie werden leicht übersehen und können selbst über Hindernisse wie geparkte Fahrzeuge nicht hinwegsehen. Achten Sie als erwachsener Verkehrsteilnehmer daher bitte gerade an solchen Stellen unbedingt auf Kinder, die möglicherweise zwischen geparkten Autos auf die Straße laufen könnten. Weiterhin appelliert die Polizei auch an Eltern, sich an die Halt- und Parkverbote im Bereich von Schulen zu halten und sich ihrer Vorbildfunktion bewusst zu sein, egal ob als Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer. Idealerweise haben Familien mit ihrem Nachwuchs den Schulweg vorab geübt. Nichtsdestotrotz sollten jetzt zum Schulbeginn i-Dötzchen nicht alleine zur Schule gehen, sondern optimaler Weise in Begleitung eines Erwachsenen. Dabei sollten Sie bedenken: Der kürzeste Weg zur Schule ist nicht unbedingt der sicherste. Erklären Sie ihren Kindern, dass sie den Bürgersteig auf der Kinderseite benutzten sollen, auf der den Häusern zugewandten Seite. Nutzen Sie beim Überqueren von Straßen vorhandene Verkehrsinseln, Fußgängerampeln und Zebrastreifen. Und nicht vergessen: Ihre Kinder lernen in der Verkehrserziehung "Am Bordstein heißt es Halt, sonst hat es schnell geknallt!" Bleiben Sie daher mit Ihren Kindern immer erst am Bordstein stehen und schauen gemeinsam nach rechts und links, auch wenn Sie als Erwachsener übersehen können, dass sich kein Fahrzeug nähert. Wenn alles frei ist, gehen Sie gemeinsam zügig über die Straße und schauen Sie beim Gehen noch mal zu beiden Seiten. Zu Schulbeginn wir die Oberbergische Polizei insbesondere im Bereich der Schulen verstärkt präsent sein. Allen i-Dötzchen einen schönen und sicheren Start in das erste Schuljahr!

