POL-BOR: Borken - Spielautomaten aufgebrochen

Reken (ots) - Arbeitsgeräte im Wert von ca. 7.000 Euro entwendeten noch unbekannte Täter in Reken aus einem Firmenwagen, der an der Straße Buttstegge stand. In der Nacht zum Freitag, 15.07.22, hatten die Täter die rechte Seitentür des Fahrzeugs aufgebrochen und die Geräte entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

