Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen L 192/ Lkr. Konstanz) Unfall durch verrutschte Ladung

Gaienhofen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es gegen 7.15 Uhr auf der Landesstraße 192 zu einem Unfall gekommen, bei dem durch das Verrutschen der Ladung eines Lastwagens mehrere Autos beschädigt worden sind. Ein 51-Jähriger war mit einem Lastwagen mit Anhänger auf der L 192 von Hemmenhofen herkommend in Richtung Marbach unterwegs. Auf dem Anhänger hatte der Mann mehrere Fenster in einer Größe von 200 mal 300 Zentimeter geladen. Diese standen zunächst hochkant auf der Ladefläche. Wohl bemerkte der 51-Jährige während der Fahrt nicht, dass die Fenster sich nach links in Richtung Fahrbahnmitte neigten und letztendlich umkippten. Als dem Lastwagenfahrer eine 20 Jahre junge Frau mit einem Rover entgegenkam, wich der 51-Jährige noch mit seinem Lastwagen nach rechts aus. Trotzdem streifte die junge Frau mit der linken Fahrzeugseite gegen die in ihre Fahrbahnseite hineinragende Ladung. Mindestens zwei weitere Autofahrer beschädigten ihre Wagen, da sie in das auf der Straße liegende Glassplitterfeld fuhren. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an den Fenstern auf eine Höhe von rund 10.000 Euro und am Rover auf ungefähr 1.000 Euro. Die Schadenshöhe an den beiden anderen Autos ist der Polizei noch nicht bekannt.

